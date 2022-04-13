Макрон запланировал вновь переговорить с Путиным и Зеленским

Президент Франции Эмманюэль Макрон 13 апреля заявил в эфире телеканала France 2, что планирует провести очередные телефонные переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Накануне Макрон сообщил, что, по его мнению, Путин уважает Францию и выделяет ее среди западных стран. Также французский президент прокомментировал недавние потрясения в мире.

Он обратил внимание на «мультиполярный» характер современной политики и глобальные перемены во взаимодействии государств, на фоне которых привычный подход к решению вопросов теряет свою актуальность.

Ранее, 8 апреля, Макрон назвал своим долгом продолжение переговоров с Путиным. По его словам, Франция с самого начала спецоперации не проявляла ни наивности, ни снисходительности по отношению к РФ. Кроме того, французский президент заявил, что Париж готов стать гарантом безопасности Украины, когда будет достигнуто мирное соглашение.

7 марта президент Франции заявил, что необходимо уважительно относиться к России и российскому народу. По его словам, без участия России в создании «масштабной архитектуры безопасности» европейского континента нельзя будет построить прочный мир. Макрон подчеркнул, что к этому «обязывают история и география».

В середине февраля 2022 года в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных обострилась ситуация. Власти Луганской и Донецкой Народных Республик объявили об эвакуации жителей в РФ. 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР, а 24 февраля объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе.

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