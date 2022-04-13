Макрон заявил об уважительном отношении Путина к Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что, по его мнению, президент РФ Владимир Путин уважает Францию и выделяет ее в кругу западных стран. Такую позицию французский лидер озвучил в интервью журналу Le Point во вторник, 12 апреля.

«Он (Владимир Путин — Ред.) также учитывает, что мы давно ведем с ним диалог и этот диалог всегда требовательный и откровенный», — добавил Макрон.

Также французский президент прокомментировал недавние потрясения в мире. Он обратил внимание на «мультиполярный» характер современной политики и глобальные перемены во взаимодействии государств, на фоне которых привычный подход к решению вопросов теряет свою актуальность.

«Запад подчас включался в конфликты, которые в развитие логики вмешательства, состояли в навязывании ценностей народам против их воли, в замене руководителей, которые эти ценности не принимали», — пояснил Макрон.

Также он подчеркнул, что несмотря на определенное единогласие по поводу ситуации на Украине, нельзя забывать, что Европа «не ограничивается и не должна ограничиваться Брюсселем». По мнению политика, для полноценного функционирования сообщества и поддержания мира европейским лидерам стоит пересмотреть взаимоотношения с Россией и Турцией.

Ранее, 8 апреля, Макрон назвал своим долгом продолжение переговоров с Владимиром Путиным. По его словам, Франция с самого начала спецоперации не проявляла ни наивности, ни снисходительности по отношению к РФ. Кроме того, французский президент заявил, что Париж готов стать гарантом безопасности Украины, когда будет достигнуто мирное соглашение.

30 марта представитель кабмина Франции не исключил, что в ближайшие дни состоится новый телефонный разговор Макрона с Путиным. До этого, 29 марта, уже состоялся разговор президентов. В ходе переговоров они уделили особое внимание гуманитарным вопросам. Также Путин рассказал, как российские военные доставляют гумпомощь и обеспечивают эвакуацию мирных жителей, в том числе из Мариуполя.

23 марта президент Франции заявил, что Париж намерен поддерживать контакт с Москвой столько, сколько это необходимо. Он также выразил надежду на прекращение огня и обеспечение мирных переговоров.

7 марта Макрон заявил, что необходимо уважительно относиться к России и российскому народу. По его словам, без участия России в создании «масштабной архитектуры безопасности» европейского континента нельзя будет построить прочный мир. Макрон подчеркнул, что к этому «обязывают история и география».

В настоящее время во Франции проходят выборы президента. В понедельник, 11 апреля, после подсчета 100% бюллетеней стало известно, что глава французского государства Эммануэль Макрон набрал в первом туре выборов 27,84% голосов, а лидер ультраправой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен — 23,15%.

Макрон объявил о выдвижении своей кандидатуры на второй президентский срок 3 марта. По словам главы государства, он сделал это, чтобы «дать уникальный французский и европейский ответ на вызовы века».