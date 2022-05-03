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Очевидец рассказал о падении детей из окна в подмосковном Ногинске

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Очевидец Александр Сизов 3 мая рассказал «Известиям», как происходило падение двух детей из окна в подмосковном Ногинске.

«Мы с другом стояли здесь, на углу, около кафе. Краем глаза увидел, что что-то падает. Глухой звук был. Подбежали. Я понял, что это ребенок», — поделился он.

По словам мужчины, после этого подбежали несколько человек.

«Я сразу «скорую» вызывать, 112. Пока вызывал, смотрим на шестой этаж, уже второй ребенок вылезает оттуда. Куртку только успел снять, растянуть не успели. И вот парень, таджикистанец, на грудь принял ребенка. Он ударился сначала о кондиционер, и первый ребенок о него ударился, и может, поэтому и повезло», — отметил очевидец.

Когда первого ребенка осматривали, он сидел в сознании, спокойный, сообщил он.

Предположительно, мать детей была на работе, отец вышел за продуктами, семья характеризуется положительно.

Было ли открыто окно — никто не знает, может, дети сами открыли, может, было открыто, отметил Александр Сизов. Оба, по его словам, были в сознании, первый в рубашке родился, видимых переломов не было. У второго ребенка две большие шишки на затылке.

О происшествии стало известно накануне. Из окна расположенной на шестом этаже квартиры выпали два брата. Мальчики выжили, у них диагностировали ушибы, в частности, у младшего — сотрясение мозга. Их доставили в больницу в Люберцах.

По данным источника «Известий», инцидент произошел в доме № 1 по улице Дмитрия Михайлова. На момент происшествия в квартире не было родителей: отец вышел в магазин, мать была на работе.

По факту случившегося Следственный комитет инициировал проверку.

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