Выпавших из окна детей в Ногинске госпитализировали в больницу в Люберцах

Мальчиков, выпавших из окна расположенной в подмосковном Ногинске квартиры, госпитализировали в больницу в Люберцах. В медучреждении детей обследуют на предмет полученных травм, о чем в понедельник, 2 мая, рассказал источник «Известий».

О происшествии стало известно ранее в этот же день, 2 мая. Из окна расположенной на шестом этаже квартиры выпали два брата, возраст которых оценивается в два и четыре года. Мальчики выжили, у них диагностировали ушибы, в частности, у младшего — сотрясение мозга.

По данным источника «Известий», инцидент произошел в доме №1 по улице Дмитрия Михайлова. На момент происшествия в квартире не было родителей: отец вышел в магазин, мать была на работе.

По факту случившегося Следственный комитет инициировал проверку.