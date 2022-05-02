Следственный комитет начал проверку по факту падения детей из окна в Ногинске
Следственный комитет инициировал проверку по факту падения двух детей из окна шестого этажа в подмосковном Ногинске. Об этом в понедельник, 2 мая, сообщил источник «Известий».
По данным собеседника, инцидент произошел в доме №1 по улице Дмитрия Михайлова.
О происшествии стало известно ранее в этот же день, 2 мая. Из окна расположенной на шестом этаже квартиры выпали два брата, возраст которых оценивается в два и четыре года. Мальчики выжили, у них диагностировали ушибы, в частности, у младшего — сотрясение мозга.
По нашим данным, на момент происшествия в квартире не было родителей: отец вышел в магазин, мать была на работе.