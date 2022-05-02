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Два ребенка выпали с шестого этажа в подмосковном Ногинске

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Два ребенка выпали с шестого этажа в подмосковном Ногинске
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Два ребенка выпали из окна шестого этажа в подмосковном Ногинске. Кадры с происшествием оказались в распоряжении «Известий» в понедельник, 2 мая.

Из окна выпали братья в возрасте двух и четырех лет. По данным источника «Известий», дети забрались на подоконник и вылезли в окно, пока родителей не было дома. Мать мальчиков была на работе, отец вышел в магазин.

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У детей диагностировали ушибы. Помимо этого, у младшего подозревают сотрясение мозга.

18 апреля маленький мальчик провалился сквозь пол второго этажа частного дома в Ленинградской области. Он получил тяжелые травмы и был доставлен в больницу.

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