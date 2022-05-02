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В Москве мужчину обманули на 16 млн рублей при обмене на доллары

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В Москве мужчина пришел в банк, чтобы обменять 16 млн рублей на доллары, однако мошенник под видом сотрудника кредитной организации похитил средства.

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Инцидент произошел 30 апреля в отделении банка на Зубовском бульваре.

По информации «Известий», потерпевшему позвонил человек, который представился сотрудником банка. Он назначил ему встречу в отделении, где москвич и отдал деньги. Пока мужчина ждал обмена валюты, мошенник скрылся.

По факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

30 апреля заместитель мэра Москвы Петр Бирюков призвал москвичей быть бдительными в праздничные дни, когда активизировали свою работу мошенники, выдающие себя за сотрудников коммунальных служб.

Бирюков напомнил, что все внезапные проверки незаконны. С такими «проверками» не могут прийти работники ЖКХ, а только люди, которые обманным путем часто пытаются быстро продать какое-то дорогостоящее оборудование жильцам квартир. Зачастую фальшивые приборы могут представлять реальную опасность при вводе в эксплуатацию.

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