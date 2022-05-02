Жасмин призвала артистов России любить и воспевать свою Родину

Артисты обязаны поддерживать Россию в момент, когда в мире звучат призывы против страны. Такое мнение выразила певица Сара Манахимова, известная как Жасмин.

По ее мнению, выступление на патриотических концертах является обязанностью каждого артиста, любящего Россию.

«Это часть нашей жизни, это часть великой истории и культуры», — сказала она в интервью программе «Добров в эфире» на РЕН ТВ 1 мая.

Особенно важно поддерживать страну на фоне того, как во всем мире пытаются «отменить» Россию, считает артистка.

«У меня есть моя простая позиция, когда я слышу, как звучит во всем мире призыв «отменить Россию», у меня в голове я сразу слышу, что я люблю свою Родину, Россию. Я патриот, и могу вам сказать, что мы должны любить свою Родину, воспевать ее и делать свою работу», — подчеркнула Жасмин.

Она также прокомментировала позицию артистов, отказавшихся поддержать Россию.

«Это их позиция, поэтому пусть сами решают и отвечают за это», — заявила певица.

Ранее в воскресенье известные музыканты прокомментировали решение некоторых артистов отказаться от выступлений в России или вовсе уехать из страны на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Так, лидер группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр указал, что артист всегда должен быть на стороне народа и «выбирать свою страну». Певец Николай Басков, в свою очередь, подчеркнул, что он выступает «за Россию, за президента, за свой народ.

Тем, что баннер с буквой Z мешает звуку, ранее попытался объяснить срыв концерта в Омске 28 апреля гитарист группы «Би-2» Андрей Звонков. Однако поклонники и коллеги поставили такую версию под сомнение. В частности, основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил в беседе в РЕН ТВ, что дело совсем не в звуке.

«Я думаю, что там не то что это свету и звуку мешало, проблема была исключительно в том, что они не хотели под этим баннером засветиться», — сказал Самойлов.

Самойлов также назвал объяснения коллег «попыткой усидеть на двух стульях» и «вилянием хвостом», поскольку честная демонстрация своей гражданской позиции «не позволит им (группе) дальше зарабатывать деньги на различных корпоративных концертах».

Лева Би-2 в ответ на просьбу прокомментировать произошедшее отметил, что вся информация по вопросу об отмене концерта в Омске размещена на страницах группы в соцсетях. Ранее в соцсетях «Би-2» действительно появилось сообщение, что концерт не состоялся вследствие того, что музыкантам «не дали выйти на сцену». При этом, «всей информации» о причинах срыва выступления поклонники не увидели — в частности, кто запретил выйти на сцену и чем это было аргументировано.

В то же время замминистра физкультуры и спорта региона Иван Колесник заявил, что музыканты сами отказались выступать из-за баннера с символом Z. «Они отказались выступать на его фоне. Они завесили его черным траурным полотном. Сделали это тайно, ночью, ни с кем не согласовывая», — сообщил Колесник зрителям, собравшимся у входа в здание.

Участники «Би-2» вызвали своим поведением много критики со стороны коллег. Музыкантов призывают открыто выразить свою позицию. Так, российский продюсер Иосиф Пригожин считает, что артисты совершили «немудрый» поступок. По его мнению, музыканты должны работать вопреки политическим взглядам. Вышеупомянутый основатель группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов заявил, что лидеры группы «Би-2» должны раскрыть настоящие причины отмены концерта в Омске, а также открыто выразить свою позицию. Музыкант Юрий Лоза считает, что группа должна была открыто заявить о своей политической точке зрения непосредственно перед самим концертом в Омске.

Буква Z стала военным символом в 2022 году после того, как Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. РФ обозначает свои танки буквами Z, O и V. 2 марта Министерство обороны РФ рассказало, что обозначают символы на российской технике. Так, в символе «Z» зашифрована фраза «За победу», буква «V» означает выражение «Сила V (в) правде». Еще одна «V» значит «Задача будет выполнена».