Эксперт назвал «стелс-Омикрон» самым заразным штаммом за пандемию

Сублиния «Омикрона» — ВА.2 («стелс-Омикрон») можно считать самым заразным вариантом коронавируса за всю историю пандемии. Об этом 1 мая заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«Доля BA.2 постоянно росла, достигнув более 90% от всех новых случаев заболеваний, что полностью согласуется с информацией о том, что «стелс-Омикрон» является самым трансмиссивным из всех, что мы наблюдали за всю историю пандемии», — приводит его слова ТАСС.

Хафизов отметил, что в России на данный момент не встречаются такие подвиды «Омикрона», как ВА.4 и ВА.5. Эксперт уточнил что их фиксируют в Южной Африке, где зародился этот штамм COVID-19.

Кроме того, он выразил беспокойство ростом заболеваемости коронавирусом, а также высокой долей заражения BA.4 и BA.5.

22 апреля Камиль Хафизов отмечал, что коронавирус не исчезнет полностью, новые волны заболеваемости будут периодически возникать.

Двумя днями ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора сообщил, что в России по-прежнему остается доминирующим вариантом коронавируса «Омикрон». Ученый отметил, что среди новых случаев COVID-19 доминируют две сублинии «Омикрона» — ВА.1 и ВА.2 («стелс-Омикрон»), при этом доля этих штаммов к концу марта достигла 80% и существенно с тех пор не меняется.

В тот же день сообщалось, что китайские ученые выдвинули новую версию появления «Омикрона» и «стелс-Омикрона». Этот штамм коронавируса, скорее всего, мутировал из варианта SARS-CoV-2, который сначала был передан от человека к кошке, потом от кошки к мыши, а затем вновь вернулся от грызуна к человеку. Соответствующий вывод сделали ученые, изучив взаимодействие шипов разных штаммов коронавируса с рецептором АСЕ2 человека, мышей, кошек, свиней, лошадей, овец, собак и крыс.

В России продолжается масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», «Конвасэл».

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