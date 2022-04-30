Журналист Politico назвал работу в пресс-пуле Байдена скучной

Работа журналиста в Белом доме при президентстве Джо Байдена стала скучной. Такое мнение выразил корреспондент газеты Politico Макс Тани, состоящий в пресс-пуле при администрации США.

Как отмечает Тани, в прошлом работа корреспондента при Белом доме открывала большие перспективы с точки зрения дальнейшей карьеры. Но во времена Байдена брифинги стали скукой.

Журналист не считает, что попадающие оттуда в СМИ сюжетные линии являются важными и содержательными. Он заметил, что обсуждаемыми в Белом доме темами стало сложно привлечь внимание аудитории.

«Скорее, то, что происходит, является выполнением центрального обещания Байдена. Баллотируясь на выборах против [экс-президента] Дональда Трампа, самого театрального, жаждущего внимания, <...> вызывающего панику президента за последнее время, он пообещал снова сделать вашингтонские новости скучными. Что же, миссия выполнена», — продолжает Тани.

Корреспондент отметил, что пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки очень хороша в своей работе. По его словам, это досадно, поскольку «работа стала гораздо менее полезной, ведь больше не приходится спасать демократию от Шона Спайсера», который был пресс-секретарем Белого дома при Трампе.

«Вступая в перепалки с Джен, вы просто выглядите как подлец», — заявил Тани, цитируя одного из коллег в Белом доме.

В свою очередь другой корреспондент в беседе с корреспондентом Politico назвал свою работу «скучной и трудной», поскольку уменьшились возможности «выдавать сенсации».

Ранее в этот день бывший президент США Дональд Трамп заявил, что нынешнее руководство страны не вызывает в мире ни уважения, ни трепета. По его словам, из-за этого весь мир оказался у предела самой опасной черты в истории.

До этого, 20 апреля, ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон высказал мнение, что американская экономика движется к полному краху. Причиной он назвал политику Байдена.

19 апреля доктор политических наук, доцент факультета мировой политики МГУ Алексей Фененко в беседе с «Известиями» указал на «почетный возраст» нынешнего президента США Джо Байдена, который планирует переизбраться в 2024 году.

15 апреля телеканал CNN сообщал о снижении рейтинга доверия к Джо Байдену до рекордно низких показателей. По данным обобщенного анализа опросов, которые опубликовали четыре организации за прошедшие несколько дней, уровень доверия президенту США составил 41%. А одна из них сообщает о 33%, что является антирекордом среди показателей предшественников Байдена за аналогичный период срока президентства.