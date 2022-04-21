Ведущий Fox News обвинил Байдена в развале экономики США

Американская экономика движется к полному краху из-за политики президента США Джо Байдена. Основными факторами развала могут быть инфляция и рост налогов. Об этом в среду, 20 апреля, в эфире телеканала Fox News заявил ведущий Такер Карлсон.

«Все резко подорожало. Особенно это касается больших вещей — они стали дороже всего. Почему? Очень просто. Валюта США слабеет, и это создало беспрецедентный пузырь активов. Это значит, что инвесторы по всему миру спешат конвертировать доллары США, которые все больше обесцениваются, в предметы, которые могут сохранить ценность в долгосрочной перспективе... Именно так и бывает, когда закачиваешь в экономику слишком много денег. Деньги начинают дешеветь», — отметил он.

По мнению Карлсона, экономическое падение приведет к социальной и политической нестабильности. Кроме того, американцам придется сильно урезать количество своих покупок.

«В экономике, одним из главных двигателей которой являются потребительские расходы, это очень пугающая тенденция. Когда люди перестают покупать, наступает крах. Итак, вы можете ясно видеть, к чему идет дело. Все в Вашингтоне хорошо понимают, к чему идет дело. Но вместо того чтобы принять реальные меры для исправления ситуации, например, перестать писать эти законопроекты о масштабных расходах, они берут все, что могут», — подытожил телеведущий.

19 апреля стало известно, что в США почти побит рекорд 2012 года по росту цены на кукурузу. Если тогда из-за сильнейшей засухи кукуруза стоила $8,49 за бушель (36,3 л), то сейчас из-за ситуации на Украине ее цена достигла уже $8, сообщало Bloomberg.

13 апреля американский лидер заявил, что рост инфляции в США на 70% обусловлен действиями России по защите Донбасса. Он сообщил, что два крупнейших производителя зерна в мире — Украина и Россия — «не делают того, что они обычно делают», поэтому все цены резко выросли.

После этого 14 апреля ведущий телеканала Fox News Шон Хэннити не согласился с заявлением Джо Байдена о том, что в росте цен в США якобы виноват Владимир Путин. По мнению журналиста, это экономика «нового зеленого курса» Байдена «стала сущим кошмаром для американского народа».

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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