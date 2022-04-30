Международный расчетный банк в скором времени начнет работу на подконтрольной РФ территории Херсонской области. Об этом в пятницу, 29 апреля, сообщил руководитель администрации региона Владимир Сальдо.

«Создан будет в ближайшее время банк, <...> который имеет возможность и разрешение для работы на этой территории, который будет заниматься организацией расчетов наличных и безналичных. Это будет МРБ-банк. Международный расчетный банк», — сказал он в эфире телеканала «Херсон и Запорожье 24».

Ранее в этот день Сальдо заявил, что удары украинских войск по Херсону говорят о том, что киевский режим отказался от жителей города.

Также бывший депутат Верховной рады Украины Алексей Журавко сообщил, что в Херсонской области пенсионеры и бюджетники перестали получать положенные им выплаты.

Как рассказал днем ранее глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов, с 1 мая в регионе планируется ввести рублевую зону — прежде всего для помощи пенсионерам, социально незащищенным слоям населения и бюджетным работникам. Полный переход на рубли будет осуществлен в течение четырех-пяти месяцев. По его словам, переход на рубли необходим из-за бегства финансовых структур Украины и отсутствия денежной массы.

В этот же день заместитель председателя военно-гражданской администрации региона, глава комитета спасения Херсонщины «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов исключил возвращение освобожденной от украинских националистов Херсонской области обратно под контроль Украины.

Прежде сообщалось, что российские военные взяли под контроль всю Херсонскую область на юге Украины и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио. Как передавал 9 апреля корреспондент «Известий» Иван Литомин, на здании администрации в Херсоне водрузили российский флаг.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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