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В СФ отреагировали на предложение «Альтернативы для Германии» запустить СП-2

Сенатор Васильев оценил предложение «Альтернативы для Германии» запустить СП-2 в обмен на оплату газа в евро
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Возрождение проекта газопровода «Северный поток – 2» в обмен на оплату газа в евро, которое предлагает партия «Альтернатива для Германии», означало бы создание комфортных условий для стран, поставляющих оружие Киеву. Об этом в пятницу, 29 апреля, заявил «Известиям» зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, добавив, что Россия на это не пойдет.

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«РФ имеет совершенно законное право продавать газ за рубли, тем более что предварительно были созданы абсолютно прозрачные и удобные для всех сторон условия торговли. Возродить «Северный поток – 2» на условиях, озвученных немецкой стороной, означало бы создать максимально комфортные условия для стран — поставщиков оружия Украине. На таких условиях Россия не пойдет на это», — отметил он.

По словам сенатора, определенного рода компромисс с российской стороны возможен только в случае, если Европа полностью откажется от санкций против РФ, прекратит не на словах, а на деле поставки вооружения на Украину и оказание помощи на военные цели Украины, а также признает справедливость целей и задач проводимой спецоперации по защите Донбасса.

«Такая дискуссия в недружественной Германии в принципе возможна, потому что немецкий бизнес прилично вложился в СП-2, кулуарно этот вопрос, безусловно, обсуждается. То, что риторика становится публичной, говорит о том, что внутри такие разговоры ведутся постоянно и градус недовольства предпринимателей повышается. Станет ли это мейнстримом и поддержит ли подобное предложение правящая верхушка Германии — это вопрос времени и давления США на Европу в целом и Германию в частности», — заключил Васильев.

Ранее в этот день лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил, что власти страны должны запустить «Северный поток – 2». Он считает, что если Германия пойдет на это в обмен на то, чтобы Россия вновь принимала оплату за газ в евро, то такая сделка стала бы хорошей идеей.

27 апреля финансовый директор немецкой энергетической компании Uniper Тиина Туомела заявила, что Германия не отказывается от оплаты газа в рублях и продолжает обсуждать эту возможность с Россией. Она подчеркнула, что первый платеж компании за российский газ в рублях могут провести в конце мая.

В тот же день агентство Bloomberg написало, что 10 покупателей из Европы уже открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты поставок в рублях. При этом четверо из них уже оплатили покупку.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств, чтобы уйти от доллара и евро в таких расчетах. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что отказ платить в российской валюте Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.

Ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов. Вместе с тем Венгрия, Словакия, Молдавия, Белоруссия, Армения заявили о возможности платить рублями за российский газ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 апреля подчеркивал, что Россия как была, так и остается надежным поставщиком энергоресурсов. Новые условия оплаты за газ рублями — это не шантаж, а необходимость, которая была вызвана тем, что у страны украли довольно значительную сумму российских резервов.

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