В СФ отреагировали на предложение «Альтернативы для Германии» запустить СП-2

Возрождение проекта газопровода «Северный поток – 2» в обмен на оплату газа в евро, которое предлагает партия «Альтернатива для Германии», означало бы создание комфортных условий для стран, поставляющих оружие Киеву. Об этом в пятницу, 29 апреля, заявил «Известиям» зампред комитета Совета Федерации по экономической политике Валерий Васильев, добавив, что Россия на это не пойдет.

«РФ имеет совершенно законное право продавать газ за рубли, тем более что предварительно были созданы абсолютно прозрачные и удобные для всех сторон условия торговли. Возродить «Северный поток – 2» на условиях, озвученных немецкой стороной, означало бы создать максимально комфортные условия для стран — поставщиков оружия Украине. На таких условиях Россия не пойдет на это», — отметил он.

По словам сенатора, определенного рода компромисс с российской стороны возможен только в случае, если Европа полностью откажется от санкций против РФ, прекратит не на словах, а на деле поставки вооружения на Украину и оказание помощи на военные цели Украины, а также признает справедливость целей и задач проводимой спецоперации по защите Донбасса.

«Такая дискуссия в недружественной Германии в принципе возможна, потому что немецкий бизнес прилично вложился в СП-2, кулуарно этот вопрос, безусловно, обсуждается. То, что риторика становится публичной, говорит о том, что внутри такие разговоры ведутся постоянно и градус недовольства предпринимателей повышается. Станет ли это мейнстримом и поддержит ли подобное предложение правящая верхушка Германии — это вопрос времени и давления США на Европу в целом и Германию в частности», — заключил Васильев.

Ранее в этот день лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупалла заявил, что власти страны должны запустить «Северный поток – 2». Он считает, что если Германия пойдет на это в обмен на то, чтобы Россия вновь принимала оплату за газ в евро, то такая сделка стала бы хорошей идеей.

27 апреля финансовый директор немецкой энергетической компании Uniper Тиина Туомела заявила, что Германия не отказывается от оплаты газа в рублях и продолжает обсуждать эту возможность с Россией. Она подчеркнула, что первый платеж компании за российский газ в рублях могут провести в конце мая.

В тот же день агентство Bloomberg написало, что 10 покупателей из Европы уже открыли специальные счета в Газпромбанке для оплаты поставок в рублях. При этом четверо из них уже оплатили покупку.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств, чтобы уйти от доллара и евро в таких расчетах. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что отказ платить в российской валюте Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.

Ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов. Вместе с тем Венгрия, Словакия, Молдавия, Белоруссия, Армения заявили о возможности платить рублями за российский газ.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 28 апреля подчеркивал, что Россия как была, так и остается надежным поставщиком энергоресурсов. Новые условия оплаты за газ рублями — это не шантаж, а необходимость, которая была вызвана тем, что у страны украли довольно значительную сумму российских резервов.