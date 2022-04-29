Датская компания Ørsted отказалась платить в рублях за российский газ

Энергетическая компания Дании Ørsted отказалась платить за газ из России в рублях. Об этом сообщил генеральный директор Мэдс Ниппер 29 апреля.

Он уточнил, что Ørsted предпринимает шаги, чтобы прекратить сотрудничество с российскими компаниями.

«Ørsted отвергает требования «Газпром экспорт» об оплате поставленного газа в рублях. Газ не является основным бизнесом для нас, мы не заключаем новые долгосрочные контракты и не продлеваем наши текущие контракты», — цитирует пресс-служба компании Ниппера.

Ранее 29 апреля посол России в Австрии Дмитрий Любинский в интервью «Известиям» заявил, что концерн OMV прорабатывает предложенный ПАО «Газпром» вариант оплаты газа в рублях. Он отметил, что относительно энергетического блока кабинетом министров Австрии декларирован курс на разрыв тесных традиций кооперации и концерн пересматривает приоритеты в стратегии своего развития.

В этот же день министр финансов РФ Антон Силуанов подчеркнул, что в ближайшее время Европа не сможет отказаться от российского газа. При этом РФ уже занимается проработкой поставок в другие страны. Ранее Силуанов отметил, что российская сторона не отказывалась от выполнения обязательств и исполняет контракты.

Накануне 10 стран Евросоюза потребовали от Еврокомиссии более четких указаний в отношении позиции России по оплате за газ в рублях, написало агентство Bloomberg. Представители стран заявили, что хотят, чтобы комиссия разъяснила, что у покупателей нет обходных путей.

В то же время Financial Times со ссылкой на собственные источники сообщило, что энергетические группы ряда стран Евросоюза готовятся выполнить условия президента России Владимира Путина по оплате российского газа. По данным издания, открыть счета в рублях в Газпромбанке намерены дистрибуторы газа в Германии, Австрии, Венгрии и Словакии.

22 апреля Еврокомиссия направила странам Евросоюза письмо, в котором говорится о том, что оплата российского газа в рублях нарушает санкции Евросоюза против России, но компании могут согласиться с такой системой оплаты.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о том, что в ближайшее время страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли, и подписал указ 31 марта. Покупатели должны были открыть рублевые счета, с которых проходит оплата газа. Решение было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации в Донбассе. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.