Австрийская OMV Group откроет счет в рублях для оплаты газа

Энергетические группы ряда стран Евросоюза (ЕС) готовятся выполнить условия президента России Владимира Путина по оплате российского газа в рублях. Об этом в четверг, 28 апреля, пишет газета Financial Times со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, открыть счета в рублях в «Газпромбанке» намерены дистрибьютеры газа в Германии, Австрии, Венгрии и Словакии. Среди компаний, решивших обойти санкции против Москвы, два крупнейших европейских импортера. Это немецкая Uniper и австрийская OMV Group. В частности, австрийцы заявили, что уже работают над решением вопроса о методах оплаты газа в свете европейских санкций.

Переговоры между покупателями из ЕС и «Газпромом», как отмечает Financial Times, активизировались по мере приближения сроков оплаты.

Накануне «Газпром» остановил поставки топлива болгарской компании «Булгаргаз» и польским Gaz-System и PGNiG после того, как власти стран заявили, что не намерены платить за российский газ рублями. В «Газпроме», в свою очередь, уточнили, что Болгария и Польша — транзитные государства. Если будет совершен несанкционированный отбор российского газа из транзитных объемов в третьи страны, то поставки для транзита будут сокращены на этот объем.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств, чтобы уйти от доллара и евро в таких расчетах. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что отказ платить в российской валюте Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств.

Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов. Вместе с тем Словакия, Венгрия, Молдавия заявили о возможности платить рублями за российский газ.