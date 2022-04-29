В Австрии прорабатывают возможность оплачивать газ рублями

Австрийский концерн OMV прорабатывает предложенный ПАО «Газпром» вариант оплаты газа в рублях. Об этом в интервью «Известиям» заявил посол России в Австрии Дмитрий Любинский.

«Что касается энергетического блока, то и здесь кабинетом министров Австрии декларирован курс на разрыв тесных традиций кооперации. Ведущий концерн OMV пересматривает приоритеты в стратегии собственного развития», — заявил дипломат.

По его словам, они уже объявили о выходе из ряда совместных проектов с «Газпромом» и о полном замещении поставок российской нефти в Австрию (ее доля составляла менее 8%).

Однако, как отметил Любинский, отказаться быстро от российского газа, объемы которого достигают 80% от всего импортируемого Австрией голубого топлива, параллельно обеспечив надежную схему замещения, попросту невозможно. По его словам, это признается на политическом уровне в Вене.

«Что касается модальностей оплаты газовых поставок, то австрийский концерн OMV прорабатывает предложенный ПАО «Газпром» вариант. Нет никаких сомнений в том, что взаимоприемлемая схема с учетом требований санкционного режима может быть найдена», — заявил дипломат.

В интервью «Известиям» Любинский также рассказал о влиянии санкций на экономическое сотрудничество наших стран и отмене российской культуры в Австрии.

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