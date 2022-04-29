Российские военные доставили около 2 т гумпомощи беженцам в ЛНР

Военные Вооруженных сил России доставили около двух тонн продовольствия и товаров первой необходимости украинским беженцам в пункты временного пребывания в Луганской Народной Республике (ЛНР), передает корреспондент «Известий» Александр Морозов.

Среди получающих продуктовых наборы есть многодетные семьи, в которых по семь детей. В числе беженцев есть и инвалиды, нуждающиеся в специальных медикаментах и средствах гигиены.

Состав продуктовых наборов определяется по заявкам самих жителей, исходя из их нужд.

Беженка из Северодонецка рассказала, что в родном городе Вооруженные силы Украины сожгли ее квартиру, денег на пропитание нет, поэтому гумпомощь российских военных приходится как нельзя кстати.

«Просто ездили, стреляли по квартирам (ВСУ — Ред), в результате нет ни квартиры, ни имущества. Дальние родственники здесь, приютили, живем как-то. Очень важна помощь, потому что пока второй месяц ни пенсии, ничего не получаем», — сказала женщина.

Беженцам раздали наборы с рисом, гречкой, перловкой, макаронами, сахаром, мясными и рыбными консервами, а также кондитерские изделия и чай.

27 апреля Минобороны России сообщило, что в Херсон и его окрестности было доставлено более 40 т гуманитарной помощи из России. Уточнялось, что из Республики Крым в регион были доставлены продукты, детское питание, а также товары первой необходимости.

Также в этот день военнослужащие Центрального военного округа доставили гуманитарную помощь и медикаменты в Луганскую область. Военнослужащие привезли препараты различного назначения: жаропонижающие, для снижения артериального давления, противовоспалительные, обезболивающие и другие средства.

22 апреля корреспондент «Известий» Кирилл Ольков показал, как российские военные эвакуировали беженцев из города Изюм в Харьковской области подальше от обстрелов украинских военных. Всех этих беженцев российские военные стараются постепенно вывозить из прифронтовой полосы в Белгород.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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