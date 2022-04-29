Израиль призвал своих граждан покинуть Приднестровье

Власти Израиля призвали своих граждан в ближайшее время покинуть территорию Приднестровья, а также порекомендовали тем, кто планировал посетить непризнанную республику, отменить поездку. Об этом сообщил 28 апреля посол Израиля на Украине Йоэль Лион.

«В связи с ухудшением ситуации с безопасностью в Приднестровье и в связи с тем, что возможности Министерства иностранных дел по оказанию помощи проживающим там гражданам Израиля ограничены, гражданам Израиля настоятельно рекомендуется покинуть Приднестровье как можно скорее», — говорится в сообщении посла в Twitter.

Кроме того, передал дипломат, МИД призывает граждан Израиля, планирующих прибыть в Приднестровье в ближайшее время, отменить поездку.

25 апреля серия взрывов произошла в Тирасполе в здании министерства госбезопасности Приднестровья. На следующий день в поселке Маяк Григориопольского района на территории радиовещательного центра произошли два взрыва. А 27 апреля на месте взрывов в радиовещательном центре в селе Маяк были обнаружены 10 взрывных устройств на территории местного радиотелецентра.

В МИД РФ заявили, что действия, которые происходят в последние дни в Приднестровье, расцениваются как акты терроризма.

При этом в среду глава Приднестровья Вадим Красносельский опроверг данные о всеобщей мобилизации населения. Красносельский также опроверг слухи о проведении в Приднестровье референдума. Призывы бежать из страны, митинговать, проводить референдумы — вранье и провокация тех, кому совершенно безразлична судьба приднестровского народа, написал он в своем Telegram-канале.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Кишинева силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Молдавии территорией.