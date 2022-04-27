Лидер Приднестровья заявил об отсутствии планов по проведению референдума

В Приднестровье не планируется проводить каких-либо референдумов. Об этом 27 апреля заявил президент непризнанного государства Вадим Красносельский.

«Заявляю как руководитель страны: никаких референдумов в Приднестровской Молдавской Республике не планируется. Не реагируйте на вбросы мусора в информационное поле. Понимаю, что становится всё сложнее отделять зерна от плевел, потому прошу: проверяйте каждое услышанное и прочитанное слово. Если информация достоверна, она будет размещена на официальных сайтах органов госвласти, о ней сообщат государственные СМИ», — написал он в своем Telegram-канале.

Красносельский призвал как жителей Приднестровья, так и все мировое сообщество быть предельно внимательными и разборчивыми в отношении используемой информации.

«Призывы бежать из страны, митинговать, проводить референдумы — вранье и провокация тех, кому совершенно безразлична судьба приднестровского народа. Недруги упражняются в словоблудии. Не позволяйте им использовать себя в этих бессовестных играх», — подчеркнул лидер Приднестровья.

Ранее в этот день в пресс-службе Бюро по реинтеграции кабмина Молдавии заявили, что Кишинев намерен урегулировать приднестровский конфликт исключительно мирным путем. Военные и силовые действия там исключили.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова советника офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича, пригрозившего захватить Приднестровье, если Молдавия обратится за такой помощью к Украине, в Кремле считают провокационными.

Тогда же МВД непризнанной республики сообщило о выстрелах, произведенных с украинской стороны в направлении местного населенного пункта Колбасна.

Глава МИД непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев заявил, что за взрывами в селе Колбасна стоит Украина. По его словам, исполнители терактов попали на видеокамеры, есть доказательства, что они уехали в эту страну.

Накануне власти непризнанной страны опровергли сообщения в СМИ о якобы готовящемся в регионе референдуме по вопросу интеграции в Европейский союз. В интернете появился скриншот с фейковым распоряжением правительства на эту тему.

Совет безопасности Приднестровья, в свою очередь, сообщил о террористической атаке на воинскую часть вблизи Тирасполя. В то же время неизвестные взорвали две антенны регионального радиоцентра, ретранслировавшего российские радиопрограммы.

Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что следы злоумышленников ведут на Украину. Он призвал Киев расследовать факты незаконного перемещения тех или иных боевых групп и совершения ими террористических актов на территории республики.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Кишинева силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Молдавии территорией.