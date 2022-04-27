Глава Приднестровья опроверг данные о всеобщей мобилизации

Глава Приднестровья Вадим Красносельский 27 апреля прокомментировал появившуюся информацию о якобы всеобщей мобилизации в регионе.

Он подчеркнул, что такого рода решений руководство непризнанной республики не принимало.

«В потоке абсурдной лжи прозвучало, что в нашей республике ограничен выезд из страны мужчин призывного возраста и якобы объявлена всеобщая мобилизация. Предостерегаю любого от подобных вбросов. Обращаюсь ко всем, кто имел несчастье оказаться в числе аудитории [таких слухов]: не верьте ни единому слову», — написал он в своем Telegram-канале.

Все задачи по охране общественного порядка и обеспечению безопасности в Приднестровье выполняют штатные силовые структуры, добавил Красносельский.

Он попросил граждан доверять только официальным источникам информации.

Ранее в этот день Красносельский также опроверг слухи о проведении в Приднестровье референдума. Призывы бежать из страны, митинговать, проводить референдумы — вранье и провокация тех, кому совершенно безразлична судьба приднестровского народа, написал он в своем Telegram-канале.

В среду в пресс-службе Бюро по реинтеграции кабмина Молдавии заявили, что Кишинев намерен урегулировать приднестровский конфликт исключительно мирным путем. Военные и силовые действия там исключили.

В то же время пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что слова советника офиса Владимира Зеленского Алексея Арестовича, пригрозившего захватить Приднестровье, если Молдавия обратится за такой помощью к Украине, в Кремле считают провокационными.

Тогда же МВД непризнанной республики сообщило о выстрелах, произведенных с украинской стороны в направлении местного населенного пункта Колбасна.

Совет безопасности Приднестровья, в свою очередь, сообщил о террористической атаке на воинскую часть вблизи Тирасполя. В то же время неизвестные взорвали две антенны регионального радиоцентра, ретранслировавшего российские радиопрограммы. Президент Приднестровья Вадим Красносельский заявил, что следы злоумышленников ведут на Украину.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году после неудавшейся попытки властей Кишинева силой решить проблему Приднестровье стало фактически неподконтрольной Молдавии территорией.