Один человек погиб и один пострадал при крушении вертолета в Саратове

В результате крушения вертолета, совершающего учебный полет в Саратове 28 апреля, один человек погиб, один получил контузию. В данный момент продолжаются поиски третьего.

«Один человек погиб, одного нашли — у него контузия, еще одного ищут», — сообщил «Известиям» источник.

Известно, что инцидент произошел на Кумысной поляне в результате падения. По словам очевидцев, загорелась лесополоса.

На месте работают сотрудники оперативных служб региона, сообщил руководитель регионального управления ОБЖ Юрий Юрин. Предположительно, судно принадлежит аэродрому Саратовского высшего авиационного военного училища.

17 апреля в Краснодарском крае разбился вертолет при проведении агрохимических работ в поле, расположенном в районе населенных пунктов Унароково и Трехречный. Погиб пилот транспортного средства. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

11 марта вертолет совершил жесткую посадку в городе Валуйки Белгородской области, погибших не было. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.