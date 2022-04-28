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Один человек погиб и один пострадал при крушении вертолета в Саратове

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В результате крушения вертолета, совершающего учебный полет в Саратове 28 апреля, один человек погиб, один получил контузию. В данный момент продолжаются поиски третьего.

«Один человек погиб, одного нашли — у него контузия, еще одного ищут», — сообщил «Известиям» источник.

Известно, что инцидент произошел на Кумысной поляне в результате падения. По словам очевидцев, загорелась лесополоса.

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На месте работают сотрудники оперативных служб региона, сообщил руководитель регионального управления ОБЖ Юрий Юрин. Предположительно, судно принадлежит аэродрому Саратовского высшего авиационного военного училища.

17 апреля в Краснодарском крае разбился вертолет при проведении агрохимических работ в поле, расположенном в районе населенных пунктов Унароково и Трехречный. Погиб пилот транспортного средства. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

11 марта вертолет совершил жесткую посадку в городе Валуйки Белгородской области, погибших не было. По факту инцидента возбуждено уголовное дело.

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