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Упавший в Саратове вертолет совершал учебный полет

Мэр Саратова подтвердил падение вертолета, судно совершало учебный полет
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Мэр Саратова Михаил Исаев подтвердил падение вертолета «Ансат», которое произошло ранее в этот день, 28 апреля. По его словам, судно совершало учебный полет из поселка Соколовый.

«По предварительной информации, экипаж покинул вертолет при помощи парашютов. Один пилот уже найден, он жив, его состояние уточняется», — написал он в Telegram.

По информации «Известий», у выжившего контузия, еще одного человека ищут. Один человек, по предварительным данным, погиб.

Известно, что инцидент произошел на Кумысной поляне, в результате падения, по словам очевидцев, загорелась лесополоса.

На месте работают сотрудники оперативных служб региона. Предположительно, судно принадлежит аэродрому Саратовского высшего авиационного военного училища.

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