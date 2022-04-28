Опубликовано видео с места падения вертолета в Саратове

В распоряжении «Известий» появилось видео с места крушения вертолета в Саратове. Инцидент произошел 28 апреля на Кумысной поляне города.

Как видно на кадрах, в лесополосе остались следы, характерные для падения воздушного судна, вертолет залит пеной. Ранее очевидцы сообщали, что в результате происшествия на земле вспыхнул пожар.

На месте работают сотрудники оперативных служб региона.

По информации «Известий», один человек погиб, еще один найден живым — у него контузия. Еще одного ищут.

Первыми о крушении вертолета сообщили свидетели происшествия. Как сообщил руководитель регионального управления ОБЖ Юрий Юрин, на место отправились сотрудники оперативных служб региона.

Также на место падения вертолета прибыли сотрудники прокуратуры и Следственного комитета. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

17 апреля в Краснодарском крае при проведении агрохимических работ в поле, расположенном в районе населенных пунктов Унароково и Трехречный, разбился вертолет.

Погиб пилот транспортного средства. Следственный комитет возбудил уголовное дело.