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Очевидцы сообщили о падении вертолета в Саратове

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В Саратове проверяют информацию о падении вертолета. О происшествии 28 апреля сообщили в социальных сетях очевидцы.

По их данным, после падения загорелась лесополоса. На место отправились сотрудники оперативных служб региона, сообщил руководитель регионального управления ОБЖ Юрий Юрин.

По информации «Известий», предположительно, один человек погиб, еще двоих ищут. Вертолет, по словам источника, упал на Кумысной поляне в Саратове.

17 апреля в Краснодарском крае разбился вертолет при проведении агрохимических работ в поле, расположенном в районе населенных пунктов Унароково и Трехречный. Погиб пилот транспортного средства. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

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