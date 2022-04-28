Немецкий партнер «Газпрома» заявил об окончании эры сотрудничества РФ и Германии

Россия пересекла красные линии в партнерских отношениях с европейскими компаниями и продолжать вести бизнес как обычно с ней уже невозможно. Об этом 28 апреля заявил РБК глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea, партнера российского «Газпрома», Марио Мерен.

По его словам, Россия якобы пересекла черту, начав спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Это стало «окончанием эры долгого и интенсивного экономического сотрудничества для Германии и России».



При этом Мерен сказал, что не ожидает экспроприации активов в России и рассчитывает, что Москва продолжит придерживаться контрактных обязательств.

Также глава Wintershall Dea выразил надежду на то, что Россия будет придерживаться соглашения о защите инвестиций, которое подписала с Германией. Так Мерен ответил на вопрос, не опасается ли он, что «Газпром» вынудит компанию продать доли в совместных предприятиях в России.

Кроме того, Мерен заявил, что заменить российский газ вполне возможно. Правда, сделать это быстро не получится. Как передает РБК, Wintershall решил продолжить участие в уже существующих проектах в России, так как несет ответственность за энергетику в Европе.

25 апреля ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Германия больше других стран Европейского союза зависит от российского газа. По его словам, наиболее тяжелая ситуация из-за возможного эмбарго на газ от РФ угрожает Берлину.

20 апреля глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о намерении Германии полностью отказаться от импорта российских энергоносителей. При этом экономисты и эксперты предостерегают правительство от газового эмбарго России, которое обойдется стране в €180 млрд.

18 апреля немецкие профсоюзы призвали власти выступить против незамедлительного отказа ЕС от импорта российского газа, указав, что такой шаг приведет к закрытию заводов и потере рабочих мест.

На фоне антироссийских санкций 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите мирного населения Донбасса. За несколько дней до этого ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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