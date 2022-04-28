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Немецкий партнер «Газпрома» заявил об окончании эры сотрудничества РФ и Германии

Глава немецкой Wintershall Dea заявил о конце эры сотрудничества России и Германии
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Россия пересекла красные линии в партнерских отношениях с европейскими компаниями и продолжать вести бизнес как обычно с ней уже невозможно. Об этом 28 апреля заявил РБК глава немецкой нефтегазовой компании Wintershall Dea, партнера российского «Газпрома», Марио Мерен.

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По его словам, Россия якобы пересекла черту, начав спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Это стало «окончанием эры долгого и интенсивного экономического сотрудничества для Германии и России».

При этом Мерен сказал, что не ожидает экспроприации активов в России и рассчитывает, что Москва продолжит придерживаться контрактных обязательств.

Также глава Wintershall Dea выразил надежду на то, что Россия будет придерживаться соглашения о защите инвестиций, которое подписала с Германией. Так Мерен ответил на вопрос, не опасается ли он, что «Газпром» вынудит компанию продать доли в совместных предприятиях в России.

Кроме того, Мерен заявил, что заменить российский газ вполне возможно. Правда, сделать это быстро не получится. Как передает РБК, Wintershall решил продолжить участие в уже существующих проектах в России, так как несет ответственность за энергетику в Европе.

25 апреля ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что Германия больше других стран Европейского союза зависит от российского газа. По его словам, наиболее тяжелая ситуация из-за возможного эмбарго на газ от РФ угрожает Берлину.

20 апреля глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила о намерении Германии полностью отказаться от импорта российских энергоносителей. При этом экономисты и эксперты предостерегают правительство от газового эмбарго России, которое обойдется стране в €180 млрд.

18 апреля немецкие профсоюзы призвали власти выступить против незамедлительного отказа ЕС от импорта российского газа, указав, что такой шаг приведет к закрытию заводов и потере рабочих мест.

На фоне антироссийских санкций 23 марта президент РФ Владимир Путин заявил о том, что страна перейдет на оплату поставок газа в недружественные государства за рубли. 31 марта был подписан соответствующий указ. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

24 февраля Россия начала проведение спецоперации по защите мирного населения Донбасса. За несколько дней до этого ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Тогда власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. 21 февраля Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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