Аналитик назвал Германию самой зависимой в ЕС от российского газа

Германия больше других стран Европейского союза (ЕС) зависит от российского газа. Об этом 25 апреля рассказал ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков.

По его словам, самая тяжелая ситуация из-за возможного эмбарго на российский газ угрожает именно Берлину. Ситуация осложняется тем, что у Германии нет ни одного терминала для хранения газа. Все топливо страна покупает в огромных объемах, но топливо поступает только по трубопроводам.

Помимо России по трубе газ в страну поставляют еще Норвегия и Нидерланды, добавил Юшков. Но объем недостаточно высок, чтобы одномоментно заместить российский газ.

«В прошлом году Россия поставила в Европу 150–155 млрд кубов газа, и в тех странах, куда тянется российская труба, СПГ-мощностей для приема свободного было на 70 млрд кубов», — отметил он агентству «Прайм».

Как заключил аналитик, весь поставляемый газ СПГ-терминалы принять не смогут.

Накануне глава Ассоциации немецких торгово-промышленных палат Мартин Ванслебен заявил, что эмбарго на российский природный газ станет «настоящей катастрофой», поэтому оправданий для его введения в Германии нет. В случае отказа от российских энергоносителей экономика страны окажется недееспособной, подчеркнул он.

23 апреля президент Социальной ассоциации Германии Адольф Бауэр предостерег от отказа от энергоносителей из России, объяснив это серьезными последствиями для жителей ФРГ. По его мнению, немецкие власти не должны подвергать страну такому риску, иначе для немецкого рынка труда наступят «драматические последствия».

Канцлер ФРГ Олаф Шольц 22 апреля подчеркнул, что если бы эмбарго было введено, то произошедшее имело бы серьезные последствия как для Германии, так и для всей Европы.

15 апреля вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что у Европы на данный момент нет альтернативы ресурсам России, судьба промышленности и самих европейцев зависит от рациональности ЕС. Полностью заместить российские нефть и газ в перспективе 5–10 лет вряд ли удастся.

Западные страны начали вводить антироссийские санкции и инициировали вопрос об ограничении зависимости от российских энергоресурсов в контексте проведения Россией спецоперации по защите Донбасса.

24 февраля Российская Федерация начала проведение операции по защите мирного населения Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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