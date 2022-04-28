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МИД Венгрии подтвердил принятие российской схемы оплаты газа в рублях

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Венгрия будет использовать введенную Россией схему платежей за российские нефть и газ. Об этом в четверг, 28 апреля, сообщил министр иностранных дел республики Петер Сийярто.

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«Из России поступает 85% нашего газа, 65% нашей нефти. Почему? Потому что это определяется инфраструктурой. Это не для развлечения, мы не выбирали ситуацию», — сказал он телеканалу CNN.

По его словам, у Венгрии нет альтернативных источников энергоресурсов, которые бы позволили им прекратить импорт из России в ближайшие несколько лет.

Ранее, 19 апреля, член комитета Госдумы по энергетике Борис Гладких прокомментировал отказ Венгрии поддерживать санкции, касающиеся поставок энергоресурсов из РФ. По его словам, в Европе появились первые голоса, которые говорят о том, что дружба с РФ — единственный правильный путь к самостоятельности и экономическому процветанию.

В этот же день министр иностранных дел и внешней торговли страны Венгрии Петер Сийярто заявил о том, что страна не будет поддерживать введение антироссийских санкций против поставок газа и нефти.

До этого, 11 апреля, глава МИД Венгрии заверил, что республика готова платить за российский газ в рублях, это не будет являться нарушением санкций против РФ.

9 апреля представитель кабинета министров Венгрии Золтан Ковач сообщил, что оплата газа России в рублях не нарушит введенные санкции, так как у Будапешта и Москвы имеется двусторонний контракт. По его словам, вопрос валюты оплаты является техническим.

23 марта российский президент Владимир Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западными валютами, и подписал указ 31 марта.

Покупатели обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет проходить оплата газа, который был поставлен с 1 апреля 2022 года. В случае неисполнения оплаты Россия расценит это как невыполнение обязательств покупателем. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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