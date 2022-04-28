Туроператоры не получили компенсацию за эвакуацию туристов из-за рубежа

Российские туроператоры до сих пор не получили выплаты за эвакуацию туристов из-за рубежа после 24 февраля, хотя правительство выделило на эти цели 10 млрд рублей. Об этом «Известиям» сообщили в ассоциации «Турпомощь».

«Туроператоры потратили очень много собственных средств на эвакуацию туристов из-за рубежа в конце февраля — начале марта. На покрытие этих расходов правительство выделяет 10 млрд рублей, но и эти деньги до компаний до сих пор не дошли. Всё еще не определены требования к пакетам документов, которые нужно предоставить, чтобы претендовать на эти компенсации», — рассказал «Известиям» глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко.

Соответственно, туроператоры выплат пока не получили — это «Известиям» подтвердили в пресс-службах «Интуриста» и FUN&SUN (бывший TUI Россия).

«Мы надеемся, что выплаты поступят во второй половине года. Раз государство обещало, то сделает. Но, конечно, для финансовой устойчивости туротрасли эти средства нужны как можно скорее», — прокомментировали в «Интуристе».

Долги туроператоров перед туристами за несостоявшиеся туры по состоянию на конец апреля — 60–65 млрд рублей, сообщил Александр Осауленко.

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