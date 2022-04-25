С видом на споры: отели отказались оплачивать услуги Booking за февраль

Российский отельный бизнес обратился к Booking с требованием аннулировать все счета, выставленные гостиницам за февраль 2022 года. Также компании просят сервис передать им необходимую информацию по работе с гостями. Такие письма Российская гостиничная ассоциация и Лига малых отелей, хостелов и туристического жилья направили гендиректору Booking Гленну Фогелю (есть у «Известий»). В организациях утверждают, что система интернет-бронирований не предупредила российские отели о сворачивании своей работы в России, хотя должна была сообщить об отключении от своих сервисов за 14 дней. Эксперты считают, что, с одной стороны, претензии отельеров справедливы, но с другой — в случае возвращения Booking в страну им будет сложно заново наладить работу.

Выставили требование

Председатель Лиги малых отелей, хостелов и туристического жилья Ольга Воинова рассказала «Известиям», что сервис отключил от своей системы российские гостиницы в один день, сообщив, что из-за сбоев в оплате счет за февраль будет выставлен позже.

— В личном кабинете российских компаний на Booking хранились сведения о клиентах за 20 лет работы. Сервис не просто отключил гостиницы от своей системы, но и заблокировал работу кабинета. Компании остались без данных о гостях, — объяснила Ольга Воинова.

По ее информации, выручка гостиниц в марте упала на 50%, заполняемость находилась на уровне 10%. Аннулировать оплату счета за февраль кажется справедливой мерой, считает она. Речь идет об оплате больших сумм — отели выплачивали Booking 20% от оборота, это в среднем от 300 до 500 тыс. рублей в месяц. Притом сервис был фактически монополистом на рынке, пояснила Ольга Воинова.

С видом на споры Фото: Global Look Press/dpa/Fabian Sommer

Комиссия Booking за месяц была очень существенной, согласен генеральный директор отеля «Брайтон» Игорь Глойдман. Компания поддерживает инициативу по аннулированию платы по счетам за февраль, учитывая, что сервис не выполнил своих обязательств перед российскими партнерами. Те, в свою очередь, потеряли значительную часть прибыли, например падение дохода у «Брайтона» составило 25%.

По мнению эксперта школы для отельеров Libra Hospitality School Анастасии Круминой, компании могут не оплачивать комиссию за работу в феврале и вряд ли Booking пойдет на конфликт. Тем более в сложившихся условиях непонятно, каким образом можно урегулировать такие вопросы.

Ситуация с Booking неоднозначная, полагает вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов. С одной стороны, сервис первым грубо нарушил обязательства перед российскими партнерами и те понесли убытки. С другой — российский бизнес может проигнорировать оплату в ответ на шаг Booking, пояснил юрист.

— Но обе стороны надеются на возобновление работы, и в этом случае может возникнуть ситуация, что компаниям, которые сервису не заплатят по счетам, будет сложно вступить с Booking в прежние рабочие отношения, — считает Владимир Кузнецов.

С видом на споры Фото: ТАСС/Александр Зеликов

«Известия» направили запрос в Booking.

Отошли от шока

Сначала у компаний был шок, когда Booking в один день перестала работать с российскими отелями, сказал Игорь Глойдман. На сервис приходилась значительная доля продаж, да и сам он работал очень хорошо.

— Компания стала адаптироваться к новым условиям работы на российском рынке. «Брайтон» сейчас развивает продажи в существующих сервисах бронирования и выходит на новые площадки. Но объемы сделок несопоставимые с Booking, — рассказал отельер.

Это был хороший инструмент продаж для «ленивых» клиентов за счет простоты и удобства в пользовании, отметила Анастасия Крумина. Среди российских сервисов такого уровня нет, их удобство пользования — 20% от Booking, считает она.

С видом на споры Фото: РИА Новости/Евгений Самарин

Впрочем, в последние годы гостиницы активно развивают альтернативные каналы продаж — прямые, рекламу в социальных сетях и так далее, рассказала эксперт. По ее словам, к этому их подтолкнула пандемия, когда они жили в период жестких ограничений. Тогда отели стали стремиться к сокращению расходов, ведь Booking — затратная расходная статья, пояснила Анастасия Крумина.

Переход на отечественные сервисы бронирования гостиниц — частично рабочий вариант, считает эксперт. По ее словам, на рынке есть несколько заметных игроков — «Яндекс Путешествия», «Островок», а недавно подобные сервисы запустили РЖД и Ozon.

Но у этих компаний предложение сильно ограничено и есть существенные недостатки в пользовании, добавила Анастасия Крумина. Сделать аналог Booking — задача сложная из-за нехватки профильных IT-специалистов.

«Известия» направили запросы в перечисленные компании и Ростуризм. В «Островке» от комментариев отказались.