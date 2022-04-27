Путин предложил парламентариям не давать невыполнимых обещаний

В основе работы членов парламента должен лежать конструктивный диалог, преданный огласке. Российским госслужащим не следует допускать публичных обещаний, которые потом не выполняются, заявил в среду, 27 апреля, президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета законодателей при Федеральном собрании в Санкт-Петербурге.

«Такой открытый, конкретный обмен мнениями, без сомнений, повышает ответственность совета перед гражданами, обществом за каждое обещание, инициативу, за каждое предложение. Не должно быть так, что мы с вами сказали что-то публично, а потом все это повисло, граждане ждут и ничего не происходит. Ни в коем случае нельзя этого допускать», — заявил российский лидер.

Также Путин анонсировал скорое принятие решений об индексации пенсий, всех социальных пособий, а также заработных плат специалистов, занятых в бюджетной сфере.

В России с 1 апреля планово проиндексировали социальные пенсии на 8,6%. Повышение коснулось 4 млн человек — это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

4 апреля сообщалось, что гражданам старше 80 лет фиксированную выплату в составе страховой пенсии начисляют в двойном размере, на 2022 год надбавка составила 6564 рубля. Такая же надбавка полагается пенсионерам, которым присвоена I группа инвалидности. Эти доплаты начисляются автоматически, специально обращаться для их начисления не требуется, узнали «Известия».