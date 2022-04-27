Прямой эфир

Путин предложил парламентариям не давать невыполнимых обещаний

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В основе работы членов парламента должен лежать конструктивный диалог, преданный огласке. Российским госслужащим не следует допускать публичных обещаний, которые потом не выполняются, заявил в среду, 27 апреля, президент РФ Владимир Путин в ходе заседания Совета законодателей при Федеральном собрании в Санкт-Петербурге.

«Такой открытый, конкретный обмен мнениями, без сомнений, повышает ответственность совета перед гражданами, обществом за каждое обещание, инициативу, за каждое предложение. Не должно быть так, что мы с вами сказали что-то публично, а потом все это повисло, граждане ждут и ничего не происходит. Ни в коем случае нельзя этого допускать», — заявил российский лидер.

Суженный отдых: разрешат ли россиянам выходить на пенсию раньше срока
Дать право досрочного выхода на пенсию предлагают в обмен на уменьшение ее размера

Также Путин анонсировал скорое принятие решений об индексации пенсий, всех социальных пособий, а также заработных плат специалистов, занятых в бюджетной сфере.

В России с 1 апреля планово проиндексировали социальные пенсии на 8,6%. Повышение коснулось 4 млн человек — это получатели социальных пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению.

4 апреля сообщалось, что гражданам старше 80 лет фиксированную выплату в составе страховой пенсии начисляют в двойном размере, на 2022 год надбавка составила 6564 рубля. Такая же надбавка полагается пенсионерам, которым присвоена I группа инвалидности. Эти доплаты начисляются автоматически, специально обращаться для их начисления не требуется, узнали «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022