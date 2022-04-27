Путин заявил о планах власти сделать все для защиты журналистов в России

Российские власти сделают все для защиты журналистов в стране. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил в среду, 27 апреля, в ходе встречи с членами Совета законодателей при Федеральном собрании России.

Глава государства напомнил о «предотвращенной попытке киевского режима физически устранить путем совершения терактов некоторых наших журналистов».

Он подчеркнул, что преступники задержаны и с ними ведутся следственные действия.

Также Путин отметил, что на Украине в последние годы достаточно часто применялись методы убийства на улице своих собственных журналистов и политических деятелей.

«Теперь решили перенести эту практику на нашу территорию. Мы, конечно, сделаем всё для того, чтобы защитить и тех людей, которые работают на официальных российских каналах, на радио, на телевидении, защитить тех людей, которые работают в интернете, занимают патриотическую позицию, а таких, конечно, подавляющее большинство в нашем медиапространстве», — цитирует президента RT.

При этом он заявил, что необходимо понимать, что такая угроза существует.

«К каждому, конечно, мы не можем приставить охрану, ФСО, ФСБ или Росгвардию. Но будем делать, обязаны делать по максимуму, чтобы обеспечить их безопасность», — сказал он.

Кроме этого, Путин предупредил, что Россия ответит молниеносными ударами на любые попытки вмешательства в текущую ситуацию на Украине извне, сообщает телеканал «360».

Ранее в среду Басманный районный суд столицы арестовал до 25 июня 2022 года 27-летнего москвича Владимира Белякова, подозреваемого в подготовке покушения на тележурналиста Владимира Соловьева, передает агентство городских новостей «Москва». Он стал пятым арестованным по этому делу.

В этот же день был арестован Андрей Пронский, четвертый фигурант дела о покушении. Пронский имеет судимость, как и некоторые другие фигуранты, и проходил принудительное лечение.

26 апреля сообщалось, что один из задержанных по данному уголовному делу в составе группы, готовившей покушение на российских журналистов, неонацист Василий Стрижаков, арестован. Известно, что мужчина 1984 года рождения был дважды судим, один раз — за наркотики, второй раз — за покушение на убийство. И также проходил принудительное лечение.

Второй задержанный, Максим Дружинин, свою вину по делу о покушении на российских журналистов не признал.

О задержании шести фигурантов по уголовному делу о покушении на убийство Соловьева сообщалось накануне. В ходе обысков у злоумышленников были изъяты самодельное взрывное устройство, восемь самодельных «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, наркотики, поддельные украинские паспорта и националистическая литература.

Отмечалось, что задержанные являются гражданами России, действовавшими по специальному заданию Службы безопасности Украины. На допросе они сознались, что планировали покушение на известных лиц российских телеканалов, а после совершения преступлений намеревались скрыться в другой стране.