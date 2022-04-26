Второй задержанный по делу о покушении на Соловьева не признал вину

Максим Дружинин, второй задержанный по делу о покушении на российских журналистов, в том числе Владимира Соловьева, не признает вину. Об этом «Известиям» 26 апреля сообщила его адвокат Светлана Сидоркина.

По ее словам, Дружинин утверждает, что зажигательные смеси ему подкинули.

Известно, что задержанный 1989 года рождения и официально трудоустроен. Ранее он не был судим, холост, детей на иждивении не имеет.

По данным «Известий», всего неонацистов было шестеро. Один при задержании выпрыгнул из окна и сломал обе ноги, его арестовывать пока не будут.

Напомним, что первый из задержанных по делу о покушении на российских журналистов, неонацист Василий Стрижаков, также не признал свою вину и заявил, что ничего не планировал. 41-летний мужчина, который является инвалидом II группы, арестован. До этого он уже имел две судимости. У него есть на иждивении дочь.

О задержании шести фигурантов по уголовному делу о покушении на убийство Соловьева сообщалось накануне. В ходе обысков у злоумышленников были изъяты самодельное взрывное устройство, восемь самодельных «коктейлей Молотова», шесть пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, граната РГД-5, наркотики, поддельные украинские паспорта и националистическая литература.

Отмечалось, что задержанные являются гражданами России, действовавшими по специальному заданию Службы безопасности Украины. На допросе они сознались, что планировали покушение на известных лиц российских телеканалов, а после совершения преступлений намеревались скрыться в другой стране.

О том, что на известного российского тележурналиста готовилось покушение по заданию Службы безопасности Украины (СБУ), сообщил также 25 апреля, выступая на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры России, президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что подготовка убийств российских журналистов — это террор. К нему западные страны решили прибегнуть, по мнению главы государства, после проигрыша в информационной войне.

Директор ФСБ Александр Бортников рассказал, что готовившие нападение на Соловьева вели за ним слежку. Сам Соловьев в тот же день отметил, что ничего об этом не знал, но предположил, что таков был личный заказ президента Украины Владимира Зеленского. Соловьев также поблагодарил ФСБ и отметил высокую эффективность работы службы.

Тогда же во время допроса задержанные в Москве неонацисты признались, что они обсуждали возможность убийства не только журналиста Владимира Соловьева, но и гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян и других представителей российских СМИ.