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Минэнерго Болгарии заявило, что «Газпром» прекратит поставки в страну с 27 апреля

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Минэнерго Болгарии заявило о получении «Булгаргазом» уведомления от российской компании «Газпром» о прекращении поставок газа с 27 апреля. Соответствующее заявление было распространено болгарским министерством во вторник, 26 апреля.

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«Сегодня, 26 апреля, в «Булгаргаз» поступило уведомление о том, что поставки природного газа от ООО «Газпром экспорт» будут приостановлены с 27 апреля 2022 года», — говорится в сообщении.

Уточняется, что болгарская компания провела анализ предложения российской стороны касательной новой двухэтапной процедуры по оплате и нашла ее несоответствие действующему до конца года договору. Кроме того болгарская сторона отметила наличие рисков для себя относительно «оплаты без получения газа от российской стороны».

В настоящее время ограничений на потребление газа в Болгарии не предусмотрено, поскольку и «Булгаргаз», и «Булгартрансгаз» предприняли меры по альтернативным договоренностям о поставке газа.

30 марта Лена Бориславова сообщила, что Болгария не намерена платить за российский газ рублями. Она подчеркивала, что позиция страны координируется на европейском уровне и основывается на непринятии нарушения действующего контракта на поставки газа, в котором указана оплата за газ в долларах и евро.

27 марта министр энергетики Болгарии Александр Николов заявил, что ведомство не получало от России требований оплачивать поставки газа в рублях. Тогда Николов отметил, что если Евросоюз откажется от оплаты в рублях, то Болгария последует этому же принципу.

Помимо Болгарии поставки «Газпромом» прекращаются с 27 апреля для Польши. Об этом сообщили польские компании PGNiG и Gaz-System.

Запад усилил санкционное давление на Россию в ответ на проведение специальной операции РФ в Донбассе. В качестве одной из ответных мер президент России Владимир Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам, в том числе всем членам ЕС, в рубли из-за потери надежности западных валют. Соответствующий указ был подписан 31 марта. Покупатели были обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с которых проходит оплата газа.

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