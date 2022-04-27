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В РФ разработали основу для гипоаллергенных детских смесей

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Российские ученые создали основу для гипоаллергенных смесей для детского питания, которая позволит импортозаместить компоненты зарубежного производства. Разработкой занимались специалисты ФНЦ пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН совместно с технологами Козельского молочного завода.

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«Такие смеси создают из молочного белка. Чтобы пища не вызвала у младенца нежелательных реакций, в сыворотку добавляют ферментный препарат, который на молекулярном уровне расщепляет белок на фрагменты — пептиды», — пояснила «Известиям» кандидат медицинских наук, эксперт в области функционального питания ФНЦ пищевых систем Александра Суржик.

Белок расщепляется на такие фрагменты, которые не могут вызвать аллергическую реакцию, подчеркнула эксперт.

Смеси, которые изготавливают по описанной технологии, нужны детям с аллергией на белок коровьего молока (АБКМ) как минимум до 12 месяцев. Иногда необходимо оставлять смесь в питании малышей до двух-трех лет.

С непереносимостью белка коровьего молока сталкивается каждый двадцатый ребенок, рассказала «Известиям» главный внештатный педиатр Минздрава России в Северо-Западном федеральном округе, д.м.н., профессор профессор Института высоких медицинских технологий Санкт-Петербургского государственного университета Елена Булатова.

Если ориентироваться на показатели рождаемости в 2021 году, среди появившихся за этот срок малышей такая особенность есть у 70 тыс., пояснила она.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сухой достаток: в РФ разработали основу для гипоаллергенных детских смесей

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