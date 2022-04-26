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Путин указал на изменение позиции Киева после переговоров в Стамбуле

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Позиция украинской делегации после результативных переговоров с представителями РФ в Стамбуле кардинально изменилась. Об этом сообщил президент России Владимир Путин 26 апреля.

По его словам, Киев на встрече согласился вынести за скобки переговоров Крым, Донбасс и признание Россией Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР), однако после изменил свое решение. Кроме того, после переговоров случилась провокация в Буче, в которой обвинили Вооруженные силы России. Путин заверил, что российская армия не имеет отношения к этим событиям, и Москва знает, кто на самом деле стоит за этой провокацией.

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При этом российский лидер подчеркнул, что Москва не отказывается от переговоров с Киевом и рассчитывает достичь договоренностей на дипломатическом треке.

Путин также добавил, что в проекте соглашения, представленном Украиной, указано, что все вопросы безопасности между двумя странами должны решаться на встрече глав государств.

«Для нас понятно, что эти вопросы, если мы отнесем их на уровень глав государств, не решив их предварительно хотя бы в рамках проекта соглашения, никогда решены и не будут. В этом случае подписываться под гарантии безопасности, не решив вопрос территориального характера в отношении Крыма, Севастополя и республик Донбасса, мы просто не можем», — сообщил он Гутеррешу.

Президент РФ также отметил роль Турции, которая оказала большую помощь в ходе российско-украинских переговоров и помогла им существенно продвинуться вперед. Как добавил Путин, сейчас переговоры с Украиной идут в рамках онлайн-формата, и он надеется, что они приведут к какому-то позитивному результату.

29 марта в Стамбуле прошел четвертый очный раунд российско-украинских переговоров. Как отметил глава российской делегации Владимир Мединский, РФ получила письменные предложения от Украины, подтверждающие ее стремление к нейтральному и безъядерному статусу.

22 апреля глава МИД России Сергей Лавров заявил, что переговоры российской и украинской стороны застопорились, Москва не получила ответа Киева на свои предложения по урегулированию ситуации в Донбассе. Кроме того, он добавил, что заявления представителей Киева наводят на мысль о том, что им не нужны переговоры с Москвой.

Позже во вторник, 26 апреля, Лавров отметил, что конфликт на Украине закончится договором, но какими именно будут его параметры, определит стадия военных действий, во время которой заключат соглашение. По его словам, существует связь между ситуацией на земле и очертаниями гипотетического мирного урегулирования с украинской стороной.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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