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Лавров заявил о моменте истины для ООН и мирового сообщества

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Для ООН и мирового сообщества настал момент истины: либо все государства соблюдают устав организации, либо живут по навязанным кем-то правилам. Об этом 26 апреля заявил глава МИДа Сергей Лавров.

«Мы сейчас находимся на таком этапе развития международных отношений, либо мы все смиримся с тем, что кто-то в одиночку с группой своих сателлитов решают, как будет жить человечество, либо человечество будет жить на основе Устава ООН», — сказал он в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.

Переговоры с Гутерришем Лавров провел ранее во вторник. Он сообщил генсеку, что ситуация вокруг Украины стала катализатором для многочисленных проблем, накопившихся в Евро-Атлантическом регионе. Также министр отметил, что Россия оперативно откликнулась на инициативу генсека провести встречу в Москве по целому ряду важных вопросов.

20 апреля Гутерриш направил письма президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому с просьбой принять его в Москве и Киеве. Тогда он сообщал, что хочет обсудить с двумя лидерами срочные меры по установлению мира в Донбассе, а также будущее многосторонних отношений.

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7 апреля Генассамблея ООН приняла решение о приостановке участия РФ в Совете по правам человека (СПЧ). В тот же день Россия досрочно вышла из совета организации.

Глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов в беседе с «Известиями» назвал исключение РФ из СПЧ политическим решением, которое отражает мнение большинства членов организации в отношении спецоперации России в Донбассе. По его словам, такая мера лишает РФ трибуны для выражения своей позиции, однако «ничего непоправимого не произошло».

24 февраля Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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