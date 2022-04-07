Глава Совета по международным делам оценил последствия выхода РФ из СПЧ

Исключение России из членов Совета по правам человека (СПЧ) — решение политическое и отражает мнение большинства его членов в отношении спецоперации России в Донбассе, заявил 7 апреля в комментарии «Известиям» глава Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

«Если говорить о возможных последствиях для России, то, конечно, это лишает страну определенной трибуны, на которой она могла высказывать свое мнение и позицию. Кроме того, это будет использоваться в пропагандистских целях, как международное сообщество осуждает действия России и не считает возможным принимать во внимание документ, который предъявляет Москва. Но, если говорить о самом этом органе, СПЧ, то стоит учесть, как его критиковали, в том числе западные страны. США при администрации [экс-президента Дональда] Трампа в свое время покинули Совет по правам человека, поскольку этот орган занимал несправедливую позицию в отношении Израиля, критиковал политику Нетаньяху по отношению к палестинцам, по мнению американской администрации», — напомнил он.

Кортунов подчеркнул, что «ничего непоправимого не произошло». По его мнению, Совет по правам человека не Совет Безопасности ООН, который принимает решения, обязательные для исполнения всеми странами-членами.

«Новость неприятная, но для России не смертельная», — резюмировал эксперт.

7 апреля Россия досрочно вышла из Совета по правам человека Организации Объединенных Наций (ООН), сообщил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Геннадий Кузьмин. Об этом он заявил после принятия Генассамблеей ООН решения о приостановке членства России в совете.

Ранее в этот день заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что отстранение Российской Федерации от участия в Совете по правам человека может стать разрушительным для Организации Объединенных Наций в целом. Россия играет в СПЧ ООН важную балансирующую роль, ее удаление из состава совета лишит многие развивающиеся страны защитника, заявил представитель РФ.

В начале недели, 4 апреля, постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Соединенные Штаты будут добиваться исключения России из СПЧ ООН. Она указала на то, что Россия якобы сделала всё возможное для нанесения ущерба международному сообществу и использует платформу ООН для «распространения дезинформации». По ее словам, к России стоит предъявлять более высокие требования как к постоянному члену Совбеза ООН.

С начала проведения специальной операции по защите Донбасса Россия сталкивается с дипломатическим давлением со стороны стран Запада, в том числе в вопросах взаимодействия с ООН. Так, 4 апреля Великобритания отказала России в проведении заседания Совбеза ООН по ситуации в Буче, что постпред России при ООН Василий Небензя назвал беспрецедентным шагом.

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