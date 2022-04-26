Лидером пассажиропотока за март 2022 года стала S7 Airlines

Пассажиропоток авиакомпаний России в марте снизился на 21% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составил 5,16 млн человек, следует из данных официальной статистики Росавиации, с которой ознакомились «Известия». При этом лидером по количеству перевезенных пассажиров стала авиакомпания S7 Airlines.

В марте все российские авиакомпании перевезли 5,16 млн пассажиров, снизив этот показатель на 21% по сравнению с мартом 2021 года. Это следует из данных официальной статистики Росавиации, с которой ознакомились «Известия». Один из источников издания уточнил, что это предварительные данные, но окончательные вряд ли будут серьезно отличаться.

В марте в рейтинге Росавиации по пассажиропотоку сменился лидер — частная российская авиакомпания S7 Airlines вышла на первую строчку, сместив «Аэрофлот». S7 перевезла 986 тыс. человек, при этом снизив пассажиропоток на четверть по сравнению с прошлым мартом.

Вторую строчку занял лоукостер «Победа», на рейсах которого было перевезено около 910 тыс. человек, что на 7,3% меньше, чем в марте 2021 года. В результате «Аэрофлот», который в январе-феврале сохранял лидирующую позицию, в марте опустился на третью строчку с показателем 837 тыс. перевезенных пассажиров (минус 32% в годовом выражении).

«Бизнес-модель «Аэрофлота» предполагала специализацию на высокомаржинальных международных перевозках между Европой и Азией. Реализация этой бизнес-модели сегодня уже невозможна: рейсы в Европу для российских авиакомпаний закрыты, а в страны Азии также рискованны из-за возможных арестов самолетов», — отметил исполнительный директор агентства «АвиаПорт» Олег Пантелеев.

На динамику показателей группы «Аэрофлот» повлияло фактически одномоментное закрытие международных направлений, подтвердил «Известиям» представитель компании. Перестроить маршрутную сеть за столь короткий период было невозможно, добавил он.

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Крылатые качели: S7 и «Победа» обошли «Аэрофлот» по пассажиропотоку