Клиенты банков и МФО резко сократили долю досрочных погашений займов

Клиенты банков и МФО стали реже гасить займы досрочно, рассказали «Известиям» в крупнейших финорганизациях. В первом квартале 2022 года объем досрочных погашений по кредитам сократился на 35% по сравнению с показателями такого же периода 2021-го, рассказал «Известиям» зампред правления Абсолют Банка Антон Павлов.

По его словам, учитывая, что ставки по старым обязательствам ниже уровня инфляции и доходности вкладов, экономическая выгода от преждевременного погашения существенно упала.

«Объемы досрочного погашения сократились, так как клиентам сегодня выгоднее разместить свободные средства на вкладах под высокий процент, нежели гасить кредиты, полученные по более низким ставкам», — подтвердил тенденцию руководитель центра потребительского кредитования Росбанка Игорь Дмитриев.

Снижение объемов ранних погашений обязательств фиксируют также в ПСБ и Почта Банке.

В секторе МФО наблюдают аналогичную тенденцию.

Доля досрочно погашаемых займов от общего количества выданных ссуд в первом квартале 2022-го снизилась почти вдвое: до 7% против прошлогодних 12%. Такие данные приведены в исследовании группы IDF Eurasia в России (работает под брендом Moneyman), которое есть у «Известий».

По словам главы IDF Eurasia в России Ирины Хорошко, нынешний тренд — временный. Многие из тех, кто ранее практиковал досрочное погашение, либо уже не имеют такой возможности, либо заняли выжидательную позицию, считает она. Тенденцию снижения преждевременных выплат отметили в группах Eqvanta и Finbridge.

Клиенты банков и МФО не скоро вернутся к досрочным погашениям обязательств, уверены эксперты.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

С кредитами история: заемщики стали реже досрочно гасить займы