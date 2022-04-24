Аналитик Зварич назвал факторы укрепления рубля

Укрепление рубля определяется показателями предложения иностранной валюты на рынке. Об этом в воскресенье, 24 апреля, рассказал аналитик Богдан Зварич.

Как указал эксперт, в последнее время можно было наблюдать заметное укрепление российской национальной валюты, которое обусловлено вышеупомянутым фактором. Слабый спрос на доллар и евро, в свою очередь, был сформирован из-за разрыва цепочек поставок.

«Так, экспортеры в рамках подготовки к налоговым выплатам, пик которых приходится на 25 апреля, предъявляли дополнительный спрос на рублевую ликвидность, которая в понедельник пойдет на выплату налогов, в частности НДПИ», — рассказал эксперт в беседе с агентством «Прайм».

При этом Зварич предупредил, что на следующей неделе мировые валюты могут перейти к этапу восстановления.

«Способствовать этому будет снижение поддержки рубля со стороны экспортеров в виду прохождения пика налоговых выплат и смягчения валютного регулирования», — отметил он.

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