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Эксперт назвал причины укрепления рубля

Эксперт Шатов: рубль укрепляется на фоне подготовки компаний к апрельским налоговым выплатам
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Рубль укрепляется по отношению ко всем основным валютам на фоне подготовки компаний к апрельским налоговым выплатам — спрос на рубли растет, благодаря чему он укрепляется. Об этом заявил «Известиям» партнер инвесткомпании Capital Lab Евгений Шатов в четверг, 21 апреля.

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«Также продолжают оказывать влияние принятые ранее меры Банка России, в частности предписания на продажу 80% валютной выручки экспортерами, отсутствие спроса со стороны россиян, планирующих зарубежные отпуска, в силу того, что многие страны закрыты для въезда российских туристов», — рассказал Шатов.

Ранее в этот же день курс евро упал до 79 рублей впервые с 8 апреля, курс доллара показал снижение в районе 73 рублей. Курсы европейской и американской нацвалют снижаются уже не первый день.

Как заявлял «Известиям» 18 апреля аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев, курс евро падает на фоне ужесточения монетарной политики в США и повышения ставки американской ФРС. В результате доходности казначейских облигаций Соединенных Штатов увеличиваются, в то время как Европейский центробанк (ЕЦБ) не спешит поднимать ставку, несмотря на высокую инфляцию, отмечал аналитик.

19 апреля Банк России смягчил правила обязательной продажи валютной выручки для компаний-экспортеров несырьевого неэнергетического сектора: сроки выросли с трех до 60 дней. Разрешение действует до 1 сентября 2022 года. В случае необходимости его могут продлить.

С 28 февраля Минфин РФ обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.

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