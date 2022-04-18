Аналитик рассказал о причинах снижения курса евро

Курс евро ослабевает в понедельник не только к рублю — в связи с ужесточением монетарной политики в США и повышением ставки американского Федрезерва (ФРС). В итоге доходности казначейских облигаций США увеличиваются, в то время как Европейский центробанк (ЕЦБ) не спешит поднимать ставку, даже несмотря на высокую инфляцию. Об этом рассказал «Известиям» аналитик УК «Альфа-Капитал» Александр Джиоев 18 апреля.

«Дополнительное давление на европейскую валюту оказывает конфликт у восточных границ объединения», — сказал Джиоев.

Что касается пары рубль/евро, то здесь также присутствует фактор расчетов за газ — по данным Мосбиржи, сегодня объем торгов евро превысил объем торгов долларами, что может говорить о том, что какие-то контрагенты начали перечислять оплату за газ в Газпромбанк, который и конвертирует валюту, отметил аналитик.

Ранее в этот же день в ходе торгов на Московской бирже курс евро опустился ниже 82 рублей впервые с 8 апреля — по данным на 14:35 мск он снижался до 81,81 рубля, теряя 4,14% к уровню закрытия предыдущих торгов. Курс доллара падал до 79,1 рубля, теряя 1,12%. По данным торговой площадки на 17:47 мск, евро стоит 83, 06 рубля, доллар — 78,95 рубля.

Ранее в понедельник в Кремле заявили журналистам, что ситуация по покупке газа за рубли недружественными странами вряд ли пока подлежит обнародованию и находится в компетенции вице-премьера РФ Александра Новака и компании «Газпром».

В пятницу, 15 апреля, министр экономики Армении Ваган Керобян заявил, что Ереван начал расплачиваться за российский газ в рублях. Кроме того, 11 апреля глава венгерского МИДа Петер Сийярто рассказал, что Будапешт готов платить за российский газ в рублях, и это не будет являться нарушением санкций против Москвы. 3 апреля премьер-министр Белоруссии Роман Головченко сообщил, что республика будет оплачивать в рублях поставки нефти и газа из России.

14 апреля директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов сообщил, что страны ЕАЭС стараются уйти от доллара во взаиморасчетах. По его словам, еще до новых санкций более 70% операций проводилось в национальных валютах.

За день до этого глава Счетной палаты России Алексей Кудрин спрогнозировал, что российский рубль будет укрепляться по мере заинтересованности в нем других стран. Он отметил, что у большинства экономических партнеров растет заинтересованность в сохранении платежей в более стабильных и распространенных валютах.

В начале апреля директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил «Известиям», что страны ЕАЭС могут полностью перейти на российский рубль в торговле.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Москва объявила о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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