Центробанк смягчил валютный контроль для несырьевых экспортеров

Банк России увеличил для компаний — экспортеров несырьевого неэнергетического сектора срок продажи иностранной валюты с трех до 60 дней. Об этом во вторник, 29 апреля, сообщает пресс-служба регулятора.

«Банк России разрешил компаниям — экспортерам несырьевого неэнергетического сектора осуществлять обязательную продажу иностранной валюты, зачисленной начиная с 19 апреля на их счета в уполномоченных банках, в размере, установленном указом президента РФ от 28 февраля 2022 года № 79, не позднее 60 рабочих дней со дня ее зачисления на транзитные валютные счета в уполномоченных банках», — говорится в сообщении.

Отмечается, что смягчение правил валютного контроля позволит улучшить возможности этих компаний по управлению валютной ликвидностью.

Разрешение действует до 1 сентября 2022 года. В случае необходимости его могут продлить.

С 28 февраля Минфин обязал экспортеров продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров.