Финансист допустил подорожание доллара до 90 рублей к концу апреля

Доллар будет стоить 85-90 рублей в конце апреля. Такое мнение в пятницу, 15 апреля, выразил эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк.

В конце апреля на курс рубля будут влиять геополитика, а также объем экспорта товаров и сырья из РФ, сообщил эксперт.

«Если ЦБ снизит планку по продаже валютной выручки на 10–30%, доллар к концу апреля переместится в диапазон 85–90 рублей. Если же наши экспортеры будут поставлять за границу примерно столько же товаров и если сохранится требование к иностранцам покупки газа за рубли, а сырьевые цены будут по-прежнему высоки, то доллар к концу апреля закрепится в диапазоне 80–85 рублей», — приводит «Газета.Ru» слова Миронюка.

По словам специалиста, удержать рубль помогает то, что экспортеры обязаны реализовать 80% валютной выручки. При высоких ценах на товары, которые РФ продает за рубеж, это обеспечивает рекордный профицит платежного баланса.

Согласно данным Московской биржи на 15:13 мск, курс доллара находится на отметке 79,87 рубля.

14 апреля директор первого департамента стран СНГ МИД России Михаил Евдокимов сообщил, что страны ЕАЭС стараются уйти от доллара во взаиморасчетах. Он также добавил, что еще до последних санкций более 70% операций проводились в национальных валютах.

13 апреля глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил российский рубль будет укрепляться по мере заинтересованности в нем других стран. Он отметил, что у большинства экономических партнеров растет заинтересованность в сохранении платежей в более стабильных и распространенных валютах.

4 апреля директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович заявил «Известиям», что страны ЕАЭС могут полностью перейти на российский рубль в торговле.

В этот же день министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев заявил, что в настоящее время доля рубля в торговле стран ЕАЭС превышает две трети и можно ее нарастить. По его словам, Москва использует рубли для оплаты 82% торгового оборота с Белоруссией, 63% — с Казахстаном и 58% — с Киргизией.

23 марта российский президент Владимир Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западными валютами. Соответствующий указ был подписан 31 марта.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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