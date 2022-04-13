Кудрин назвал условие для укрепления рубля

Российский рубль будет укрепляться по мере заинтересованности в нем других стран. Об этом 13 апреля заявил журналистам глава Счетной палаты России Алексей Кудрин.

«У большинства стран, у большинства экономических партнеров растет заинтересованность в сохранении платежей в более стабильных и распространенных валютах», — отметил он.

По словам Кудрина, рубль будет увеличивать свою роль «шаг за шагом».

Ранее в этот день сенатор Алексей Пушков заявил, что последствия возможного появления «газового рубля» на фоне антироссийских санкций осознают и на Западе. С этим связан отказ от покупки российского газа за рубли.

По его мнению, Запад хочет не позволить рублю вырваться на европейские, а затем и глобальные финансовые поля.

12 апреля министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил «Известиям», что конструктивно настроенные страны изучают возможность оплаты российского газа в рублях. Он также подчеркнул, что такая форма расчета никак не увеличивает затраты покупателей.

23 марта российский президент Владимир Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западными валютами. Соответствующий указ был подписан 31 марта.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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