В Совфеде объяснили нежелание Запада платить за газ в рублях

Последствия возможного появления «газового рубля» на фоне антироссийских санкций осознают и на Западе. С этим связан отказ от покупки российского газа за рубли, заявил член Совфеда Алексей Пушков 13 апреля.

Так он прокомментировал статью научного сотрудника Китайской академии общественных наук Сюй Полин, который спрогнозировал переломный момент в международной валютной системе из-за появления «газового рубля».

«Это понимают и в западном альянсе. Поэтому на сегодня придерживаются отказа (за исключением Венгрии) от покупки российского газа за рубли даже по той щадящей схеме, которая предложена Москвой», — написал Пушков в своем Telegram.

По его мнению, таким образом западные страны хотят не позволить рублю вырваться на европейские, а затем и глобальные финансовые поля.

«Ключевой вопрос в том, сумеют ли страны Европы в короткие сроки найти альтернативы поставкам российского газа, а если нет, то готовы ли они пойти на частичный коллапс своей экономики ради конфронтации с Россией», — добавил сенатор.

Статья китайского эксперта была опубликована в издании «Хуаньцю шибао» накануне. В ней говорится о том, что после начала спецоперации РФ по защите Донбасса и введения санкций Западом курс рубля снизился по отношению к доллару и евро, однако вскоре начал стремительно расти и приблизился к максимальной отметке за полгода. Решение России изменить условия расчетов по контрактам на оплату в рублях Полин назвал контрмерой по принципу «око за око».

12 апреля министр энергетики РФ Николай Шульгинов заявил «Известиям», что конструктивно настроенные страны изучают возможность оплаты в рублях. Он также подчеркнул, что такая форма расчета никак не увеличивает затраты покупателей. По словам министра, другие игроки не могут сегодня обеспечить замену российскому газу ни по объемам, ни по наличию соответствующей инфраструктуры.

23 марта российский президент Владимир Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западными валютами. Соответствующий указ был подписан 31 марта.

Покупатели обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет проходить оплата газа, который был поставлен с 1 апреля 2022 года. В случае неисполнения оплаты Россия расценит это как невыполнение обязательств покупателем. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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