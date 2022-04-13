В Китае предрекли перелом валютной системы из-за «газового рубля»

Появление «газового рубля» на фоне антироссийских санкций может ознаменовать переломный момент в международной валютной системе. Такое мнение выразил научный сотрудник Китайской академии общественных наук Сюй Полин в своей статье для издания «Хуаньцю шибао».

Как напомнил автор, после начала спецоперации РФ по защите Донбасса и введения санкций Западом курс рубля снизился по отношению к доллару и евро, однако вскоре начал стремительно расти и приблизился к максимальной отметке за полгода.

«Это означает прежде всего, что цель Соединенных Штатов и Европы по быстрому разрушению российской экономики оказалась недостижимой», — указывает Полин.

При этом, по его словам, защитные и контратакующие меры Москвы осуществлялись по принципу «око за око». Одной из таких мер стало поручение Владимира Путина «Газпрому» изменить условия расчетов по контрактам на оплату в рублях.

При этом специалист пояснил, что «газовый рубль» и «нефтедоллар» не эквивалентны, но само его существование может быть свидетельством переломного момента для международной валютной системы.

Ранее в этот день экономист Егор Клопенко предсказал россиянам курс рубля к концу апреля. По его словам, он удержится на отметке 70–80 за доллар. Эксперт также опроверг тяжесть технического дефолта — по его словам, ничего, кроме репутационного ущерба для самого же Запада, из этого не получится.

Ранее во вторник американский журналист The Global Times Брэдли Бланкеншип объяснил, почему антироссийские санкции не смогли навредить рублю. Бланкеншип указал, что Запад, вступив в экономическую борьбу с Москвой, переоценил свои возможности, поскольку российские энергоресурсы оказались незаменимыми для мировой экономики.

8 апреля в Промсвязьбанке сообщили, что в апреле-мае стоимость доллара может снизиться до 60–65 рублей при условии, что Центробанк РФ не будет изменять действующие ограничения на операции с валютой.

Аналитик Олег Сыроваткин отмечал, что за последнее время российская валюта с лихвой отыграла все потери, понесенные с начала специальной военной операции на территории Украины 24 февраля.