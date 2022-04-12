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Журналист из США назвал причину устойчивости рубля в условиях санкций

Журналист Global Times Бланкеншип объяснил, почему санкции США не смогли навредить рублю
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Курс рубля стабилизировался, несмотря на введенные против страны санкции, это говорит о невозможности деглобализации мировой экономики. Такое мнение выразил в своей статье для Global Times американский журналист Брэдли Бланкеншип.

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Как подчеркнул колумнист, слова американского президента Джо Байдена о якобы превращении рубля в мусор из-за западных санкций были явным преувеличением.

Бланкеншип указал, что Запад, вступив в экономическую борьбу с Москвой, переоценил свои возможности, поскольку российские энергоресурсы оказались незаменимыми для мировой экономики.

При этом журналист уточнил, что не все страны ввели рестриции в отношении РФ. Сделали это в основном лишь страны Северной Америки и Европы, подчеркнул эксперт.

По его словам, другие государства не сделали этого, так как разрушение экономических связей и поставок, сложившихся из-за глобализации экономики, ударило бы по ним самим.

«Так работает глобализация. И да, она действительно работает. <…> Безусловно, где-то циркулируют истории о финансовом волшебстве российского Центробанка, но важной причиной стабилизации рубля стало то, что деглобализация оказалась невозможной. Это неотъемлемая и постоянная черта мировой экономики», — заключил Бланкеншип.

10 апреля исполнительный директор департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов заявил, что настоящий курс доллара к рублю составит 74 рубля. По его словам, такой курс выгоден Минфину, так как создает понимание по будущим налоговым сборам и доходам экспортеров.

8 апреля в Промсвязьбанке сообщили, что в апреле-мае стоимость доллара может снизиться до 60–65 рублей при условии, что Центробанк РФ не будет изменять действующие ограничения на операции с валютой.

В тот же день французский экономист Александр дель Валль указал на то, что действия Запада в попытках изолировать Россию могут спровоцировать падение доллара в пользу рубля и китайского юаня. Также специалист перечислил в статье причины, по которым происходит восстановление курса рубля. Среди них — продолжение закупок российского газа странами Европы, устойчивость торговых связей со странами БРИКС, Аравии и Африки.

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