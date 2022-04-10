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Экономист спрогнозировал реальный курс доллара к рублю

Экономист Тузов: реальным курсом доллара к рублю станет 74 рубля за доллар
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Настоящий курс доллара к рублю составит 74 рубля. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал в воскресенье, 10 апреля, исполнительный директор Департамента рынка капиталов ИК «Универ Капитал» Артем Тузов.

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«В этой ситуации можно говорить, что реальным курсом доллара к рублю станет 74 рубля за доллар. То есть курс на начало этого года, такой курс выгоден Минфину, так как создает понимание по будущим налоговым сборам и доходам экспортеров. На этом значении Минфин сможет удерживать курc доллара к рублю», — заявил экономист.

По его словам, до этого года экспортеры не должны были продавать валютную выручку. При этом сверхдоходы бюджета, получаемые от налогов на нефтяной экспорт, поступали в Фонд национального благосостояния. В итоге спрос на доллары был выше предложения, а курс рубля поддерживался Минфином на необходимых бюджету уровнях.

«Сейчас ситуация поменялась, экспортеры продают 80% валютной выручки на бирже, создавая избыточное предложение доллара, а Минфин, наоборот, из-за блокировки золотовалютных запасов, не может эффективно поддерживать рубль», — отмечает Тузов.

На данный момент предложение выше спроса, поскольку существуют трудности в торговле за доллары и евро, а также из-за ухода или приостановки деятельности ряда компаний на российском рынке и комиссии в 12% при покупке валюты. Поэтому, заявляет экономист, курс доллара к рублю падает.

8 апреля в Промсвязьбанке сообщили, что в апреле–мае стоимость доллара может снизиться до 60–65 рублей при условии, что Центробанк РФ не будет изменять действующие ограничения на операции с валютой.

Аналитик Олег Сыроваткин отмечал, что за последнее время российская валюта с лихвой отыграла все потери, понесенные с начала специальной военной операции на территории Украины 24 февраля.

Во «Фридом Финанс» подъем курса доллара в диапазон 80–100 рублей рассматривают в консервативном сценарии. При этом в «Открытие Инвестиции» полагают, что поддержка со стороны экспорта энергоносителей и металлов всё же ослабнет и рубль постепенно вернется в достаточно широкий коридор от 95 до 105 рублей за доллар.

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