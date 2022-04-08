Аналитики предсказали рублю укрепление в апреле–мае до 60-65 руб./$

В апреле–мае стоимость доллара может снизиться до 60–65 рублей при условии, что Центробанк РФ не будет изменять действующие ограничения на операции с валютой, ожидают в Промсвязьбанке. Однако чрезмерное укрепление курса невыгодно экспортерам и бюджету, напомнил главный аналитик Совкомбанка Кирилл Кононов. По его ожиданиям, правительство начнет снимать валютные ограничения.

«Текущий курс — это результат навеса предложения валюты по сравнению со схлопнувшимся спросом, который ушел по естественным причинам, а также в связи с регуляторными мерами. Экспортеров обязали продавать на рынке почти всю валютную выручку. Нерезиденты при этом не могут продать российские активы и вывести валюту за рубеж. Давление спекулянтов на рубль ушло после введения комиссии в 12% на покупку долларов, евро и фунтов стерлингов. К тому же с брокерского счета эта валюта преимущественно может уйти только рублями», — пояснил начальник отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Михаил Шульгин.

В среднесрочной перспективе — по мере оживления импорта и ослабления ограничений — курс доллара будет расти. Во «Фридом Финанс» подъем в диапазон 80–100 рассматривают в консервативном сценарии. При этом в «Открытие Инвестиции» полагают, что поддержка со стороны экспорта энергоносителей и металлов всё же ослабнет, и рубль постепенно вернется в достаточно широкий коридор от 95 до 105 рублей за доллар.

В четверг, 7 апреля, курс доллара на Мосбирже опускался ниже 75 руб./$ впервые с 11 февраля, а курс евро — ниже 81 руб./€ (минимум с 27 октября). К 18:00 показатели достигли 75,6 и 81,6 соответственно.

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«В курсе предпоследних событий: почему нацвалюта вернулась к 75 руб./$»